輝達與OpenAI逾3兆投資背後真正意涵 黃仁勳全說了

對輝達與OpenAI的新合作協議，執行長黃仁勳稱這是與ChatGPT製造商的首次「直接合作」。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達9月宣佈，計劃向OpenAI投資高達1000億美元（約新台幣3.05兆），用於擴建人工智慧資料中心，對於此次新協議，輝達執行長黃仁勳給出明確答案，稱這是與ChatGPT製造商的首次「直接合作」。

黃仁勳在接受CNBC節目主持人克萊默（Jim Cramer）採訪時，黃仁勳表示，這是OpenAI首次直接從我們這裡購買雲端服務，黃解釋，通常情況下，雲端服務提供商會從我們這裡購買，然後再從其他雲端服務提供商那裡租用。所以現在，我們將建立直接的合作夥伴關係。

黃仁勳表示，NVIDIA與OpenAI的合作，是輝達與甲骨文（Oracle）等其他AI公司合作的「增量」。

黃仁勳指出，我們將幫助他們建立1個他們自己運營的人工智慧基礎設施，並為他們5年後運營自己的雲做好準備。

輝達9月宣布，計劃向OpenAI投資高達1000億美元（約新台幣3.05兆），用於擴建人工智慧資料中心。兩家公司表示， OpenAI正在尋求建置和部署需要10千兆瓦電力的輝達系統。黃仁勳先前曾告訴CNBC，10千兆瓦相當於400萬到500萬個GPU。

