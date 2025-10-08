買房還是租屋好？36歲男硬背千萬房貸、殘酷下場曝光

不少人急著買房，但若抱著「應該還付得起吧」的樂觀心態購屋，可能會讓自己陷入無法償還貸款的困境。上班族示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人會想說：「與其一直付房租，不如趕快買自己的房子吧！」但若抱著「應該還付得起吧」的樂觀心態購屋，可能會讓自己陷入無法償還貸款的困境。日本一對36歲田村夫婦就遇到了這種狀況，他們一家原本租屋，後來眼看房價一直漲，覺得「再不買就虧了」，於是決定買房，但之後家計卻被房貸壓得逐漸入不敷出，只好賣房止損回到租屋生活，認為「量力而為才是真正的幸福」。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》分享案例，先生翔太（化名）是在東京都內一家中小企業上班的上班族，年薪約580萬日圓（約118萬元新台幣），妻子奈緒（化名）是全職主婦，兩人育有一名小學生與一名幼稚園男孩。

請繼續往下閱讀...

一家人住在神奈川縣一間月租15萬日圓（約3.05萬元新台幣）的公寓裡，雖然空間稍顯狹窄，但生活並不算不便。不過自從孩子出生後，夫妻倆就不斷討論「要不要買房」。奈緒說：「房價一直在漲，與其繼續繳房租，還不如趁現在買下來變成自己的資產。邊繳房貸邊存錢其實更划算。」

奈緒打算之後重回職場，夫妻一起賺錢，加上手邊已有500萬日圓（約101萬元新台幣）的現金當頭期款，認為現在正是購屋的好時機，翔太對此也表示同意，於是他們決定購入一間位於神奈川縣、距離車站步行5分鐘的新建3房2廳公寓，價格為5800萬日圓（約1181萬元新台幣）。

兩人付出了頭期款500萬日圓，背上了5300萬日圓（約1079萬元新台幣）、35年期的房貸，每月還款約14.5萬日圓（約2.95萬元新台幣），加上管理費與修繕基金，每月支出接近16萬日圓（約3.25萬元新台幣）。以翔太的收入來說，幾乎是極限。

翔太回想：「頭期款一付，存款幾乎見底。以收入來說，我確實有點勉強自己，但買房總是遲早的事，大家都在買嘛，我想應該沒問題吧。」

然而，買屋7年後，情況朝著最糟方向發展。奈緒雖開始兼職，但工作與育兒的壓力比想像中更大，最後放棄全職工作，年收入僅約100萬日圓（約20.3萬元新台幣），遠低於預期。

翔太則在買房後為了追求更高收入而跳槽，沒想到與新上司不合，不到一年便離職。匆忙再就業後，薪水降為520萬日圓（約105.9萬元新台幣）。

這間「以為收入會增加」為前提購入的房子，如今家庭總收入僅620萬日圓（約126萬元新台幣），幾乎沒有成長。除了沉重的房貸外，管理費與修繕費負擔也愈來愈重。隨著孩子長大，教育費、伙食費增加超乎預期，還有汽車汰換等臨時支出接踵而來，導致夫妻為金錢問題爭吵不斷，口角成為家常便飯，家庭氣氛陷入低谷。

翔太感嘆：「房貸壓力太重，一點都不幸福。這樣下去不行。」於是決定賣掉公寓。奈緒雖然難以割捨，但仍含淚同意。幸運的是，由於房價比起當初買下時略有上升，因此靠著賣屋所得與現金儲蓄，勉強能將房貸幾乎清償。

一家人重新回到租屋生活後，雖然距離車站遠了一些，設備也比不上，但沒有管理費與修繕費的負擔，搬遷也更自由。

奈緒說：「以前太執著於『一定要有自己的家』，但賣掉之後反而輕鬆多了。那時覺得『大家都在買』的想法太天真了。」翔太也反省：「與其被房貸綁住，不如重視家人的生活與健康。現在能和家人平穩生活，才是真正的幸福。」

報導建議，買房是人生中最大的一筆支出。若未審慎評估收入與未來風險、只憑一時衝動購屋，可能動搖整個家庭的經濟基礎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法