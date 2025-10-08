苦撐13年薪水沒漲！35歲上班族靠「這招」每月多賺1萬元

「工作再久、收入也不會增加」，這樣的抱怨越來越常在日本上班族中出現。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕「工作再久、收入也不會增加」，這樣的抱怨越來越常在日本上班族中出現，在物價持續上漲的日本社會，月薪實拿約20萬日圓（約4.12萬元新台幣）的人當中，不乏只能「勉強維持生活」的情況。東京都內一名35歲上班族田村誠（化名）就是如此，他生活幾乎入不敷出，公司也沒有太多加薪，他只好踏上兼職副業之路，如今其兼職收入已穩定達到每月約5萬日圓（約1.03萬元新台幣），田村誠坦言：「在副業裡，努力就能立刻看到成果。」

日本媒體《THE GOLD ONLINE》分享案例，田村誠說：「我大學畢業後就進了這家公司，今年是第13年。但每年的加薪只有500到1000日圓（約103至206元新台幣）左右，這5年來更是完全沒有變化。」

田村誠的實領薪資每個月約為20萬至21萬日圓（約4.32萬元新台幣）。他在東京都內租下一間月租8萬日圓（約1.64萬元新台幣）的套房獨居，剩下的錢全都用在食物、電費、通訊費與交通費上，生活幾乎入不敷出。「我沒有特別揮霍，交際費能省就省，衣服1年只去幾次UNIQLO買基本款。但明顯感覺這2年生活變得越來越吃緊。」

由於看不到加薪希望、年終獎金又微薄，他開始對未來人生感到不安，決定開啟副業。

田村誠最初擔任Uber Eats 外送員，下班回家後，他每天騎著腳踏車在住家附近送餐1至2小時，成了日常習慣。外送收入約為每小時1000至1500日圓（約309元新台幣），每月可額外賺進2萬至3萬日圓（約4122至6183元新台幣）。除此之外，他假日也順便整理房間，將不需要的東西放上網路平台出售。

最近，他還開始從折扣商品或跳蚤市場購入雜貨與二手書，再以高於行情的價格轉售。如今他的副業收入已穩定達到每月約5萬日圓。

田村誠坦言：「在公司裡，不管怎麼努力都得不到肯定。但外送只要完成一單，就能立刻看到收入；商品賣出後會收到通知、還會有人留下評價。那種『確實幫上別人忙』的感覺，能讓我重新找回自尊。」

自2023年以來，日本的實質薪資年年負成長，許多人開始意識到這狀況，而在這樣的環境下，副業不僅是賺錢的手段，也可能成為重新發現「工作意義」與「自我肯定感」的契機。

田村誠說：「我不敢說因為副業就讓生活變得富裕，但總比什麼都不做、只是一味焦慮來得好。能靠自己的選擇、自己的行動去賺錢，這種踏實的感覺，讓我覺得還能撐下去。」

報導分析，在這個「再怎麼努力薪水也不會漲」的時代，像田村誠這樣默默踏出小小一步的人，正悄悄地越來越多。

