資安院：中國監控資料外洩 點名台灣可利用為駭侵跳板

資安院今表示，近期中國外洩監控資料檔案約600GB，文件提到台灣是中國可以被利用作為連網攻擊或駭侵的跳板。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕資安院今（7日）表示，近期中國外洩監控資料檔案約600GB，檔案涉及中國網路監控防火牆技術研發單位的原始碼、專案紀錄與內部文件，揭露中國在境內網路監控，並將技術輸出協助其他國家進行網路監控等狀況；且文件提到台灣是中國可以被利用作為連網攻擊或駭侵的跳板，而且指出具體地理位置，因此，國人對此狀況必須嚴加注意。

資安院院長林盈達表示，這批外洩文件顯示中國掌握的監控工具具備精準識別與攔截能力，不僅能封鎖 VPN、即時通訊服務、社群平台，監控電子郵件，還能進行流量側錄與插入惡意程式，甚至在特定情境下進行中間人攻擊，且這些技術不僅運用在內部監控，也部署在緬甸、巴基斯坦、衣索比亞、哈薩克等。

請繼續往下閱讀...

對於台灣社會的影響層面，資安院團隊分析，對民眾日常生活的直接影響不大，但台灣也是該系統入侵的範圍，文件提到台灣是中國可以被利用作為連網攻擊或駭侵的跳板，而且指出具體地理位置，因此，國人對此狀況必須嚴加注意。此外，民眾在國內應謹慎使用如抖音、小紅書、微博等中國社群平台，中國相關網路與社群系統高機率彼此勾稽，可確認個人身分，當事人可能遭到跨境騷擾。同時，國內企業也應盤點跨國業務的資安風險，在與外國合作時，務必將資安納入考量，避免技術遭到濫用。

最後，資安院提醒，國人若需旅外，在高風險國家使用網路服務時，應避免進行敏感操作，並落實多因素驗證、使用非慣用裝置、限制社群平台的個資揭露與權限設定，以降低身分被勾稽或追蹤的風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法