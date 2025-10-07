台股擺脫墊底 今年漲18.13％ 表現排亞洲第4

台股擺脫墊底！今年漲幅18.1%，表現排亞洲第4。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股是否要「出運」了! ?根據統計，10月7日台灣加權指數收在2萬7211.95點，上漲450.89點，成功攻克2萬7000點大關。統計顯示，今年以來，大盤指數累計上漲18.13%，在亞洲各國僅落後輸給韓國、香港及越南，漲幅排名亞洲第四名，以目前表現來看，已經「擺脫墊底」、「吊車尾」。

整體來看，原本台股今年以來，一直處於「後段班」，整個上半年，表現幾乎都是排名倒數。不過，亞股在９月卯起來趕進度，其中，像是韓國股市、堪稱是一枝獨秀，漲幅達47.92%拿下第1名；香港股市今年上漲34.39%、漲幅亞洲第2；至於排名第3是越南股市、今年漲33.04%。換言之，台股今年以來，還可以18.13%漲幅，勉強擠上亞股前4強之列，不過，進一步觀察，台灣仍大幅落後韓、港及越南。

請繼續往下閱讀...

尤其，包括新加坡與中國上海，今年以來，漲幅分別也有18.08%以及15.84%；也就是說，由於新加坡與上海落後幅度很小，稍有不慎，漲幅排名又會出現變化。

因此，展望後市，證券商主管表示，仍須觀察美國總統川普關稅政策，由於美尚未公開關鍵晶片與半導體關稅，如美與各國之間貿易摩擦加大，對美通膨壓力，以及對德、法、日、亞洲等外貿占比國家經濟成長，將是不可忽視的逆風因素之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法