台積電1個月飆升18％「該買或賣」美媒全說了！

台積電股價在過去一個月上漲了18.2%，表現優於主要半導體公司輝達、超微和博通。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電股價在過去一個月上漲了18.2%，表現優於主要半導體公司輝達、超微和博通，輝達一個月內上漲11.5%、超微漲8.8%、博通則下跌了 2.1%。

台積電ADR上週五收盤價為292.19美元，接近其52周高點296.72美元。有鑑於此，投資人現在或許正在猶豫是買入、賣出還是持有該股。

請繼續往下閱讀...

美媒Zacks報導，人工智慧熱潮是台積電的多年成長催化劑。台積電持續引領全球晶片代工市場，規模和技術使其成為推動人工智慧繁榮的眾多企業的首選。輝達、Marvell和博通都依賴台積電來打造先進的GPU和人工智慧加速器。

人工智慧相關晶片銷售已成為主要驅動力。 2024年，人工智慧相關收入成長了兩倍，佔台積電總收入的15%左右，而且這一勢頭遠未結束。管理層預計，2025年人工智慧收入將再次翻倍，並在未來五年內維持每年40%的成長率。這使得台積電成為人工智慧供應鏈的核心。

為了滿足日益增長的人工智慧晶片需求，台積電正在大力投資。該公司計劃在2025年投資380億至420億美元，遠遠超過其2024年的298億美元。其中約70%的支出將用於先進製造技術，以確保台積電在晶片製造領域保持領先地位。

台積電強勁的財務表現更受到矚目。台積電最新的財報凸顯該公司依然佔據主導地位。 2025年第2季度，台積電營收年增44%，達300.7億美元，每股收益成長61%，達到2.47美元。這一成長得益於其先進的3奈米和5奈米製程需求的旺盛，目前這兩個製程佔晶圓總銷售額的58%。毛利率提升了540個基點，達到58.6%，反映出成本效率的提升。

受3奈米和5奈米晶片強勁需求的推動，台積電將其2025年全年營收成長預期從先前預測的20%左右上調至30%。

台積電預計第3季營收將在318億美元至330億美元之間，季增6%至10%。 Zacks對2025年第3季和全年營收的預測分別為318.4億美元和1233.5億美元。

此外，台積電的估值仍具有吸引力。儘管台積電股價強勁上漲，但其股價看起來仍然合理。其12個月預期本益比為26.99倍，低於29.4倍的行業平均。這對長期投資者更具吸引力。

鑑於估值和成長背景 目前持有最為明智

與其他主要半導體公司相比，台積電的本益比低於博通、輝達和超微。目前，博通、輝達和超微半導體公司的本益比分別為37.96倍、33.30倍和30.29倍。

需要留意的是，儘管實力雄厚，台積電近期仍面臨挑戰。個人電腦和智慧型手機等關鍵市場的疲軟也抑制了其短期前景。預計這些傳統上強勁的收入驅動因素到2025年僅能實現低個位數成長，儘管人工智慧需求不斷增長，但這仍限制了台積電的成長。

不斷升級的地緣政治緊張局勢，尤其是中美關係，構成戰略風險。由於收入主要來自中國，台積電容易受到出口限制、供應鏈中斷或進一步監管壓力的影響。這些不確定性可能會拖累其短期業績。

最後，台積電仍然是半導體產業的基石，在先進晶片製造方面無與倫比的實力、對人工智慧需求的強勁把握以及不斷擴張的產能，使其擁有穩固的長期發展軌跡。

然而，短期內包括消費終端市場疲軟、全球擴張壓力以及地緣政治摩擦在內的不利因素，要求投資人採取更謹慎的立場。鑑於其估值和成長背景，目前採取持有該股最為明智。





一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法