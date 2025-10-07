是你嗎？Costco新會員近半數是「這年齡層」

Costco將年輕購物會員的成長歸功於其線上註冊流程，這使得那些喜歡數位化購物而非親自前往商店的消費者能夠更輕鬆地完成購物。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒福斯新聞報導，Costco擁有一個不斷成長的新客戶群：40歲以下的會員，這個年齡族群占新會員近一半的人數。

財務長加里·米勒奇普（Gary Millerchip）在9月底財報電話會議上告訴投資者，Costco正在吸引大量年輕購物者。米勒奇普在電話會議上表示，截至8月31日的3個月內，其新註冊會員中幾乎有一半年齡在40歲以下。

該公司也公佈北美地區92.3%的續訂率。由於線上註冊人數增加，且這些新會員並非總是立即續訂，比率較上一季略有下降。不過，該公司仍認為線上註冊人數成長是淨利多。

米勒奇普將年輕購物者的成長歸功於其線上註冊流程，這使得那些喜歡數位化購物而非親自前往商店的消費者能夠更輕鬆地完成購物。

公司表示，截至本財年結束時，其付費會員總數為8100 萬，比去年同期成長6.3%，持卡人總數為1.452 億，較去年同期成長6.1%。

米勒奇普表示：「我們認為，現在也在體驗Costco的年輕一代會員，將創造持續的機會，推動新會員參與到更廣泛的潛在會員群體中，這在新冠疫情之前是前所未有的。」

