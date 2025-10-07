科技股淪「先買後問」市場波動高達千億美元 彭博：泡沫隱憂加劇

週一，超微半導體公司（AMD）股價飆升，盤中一度市值飆升約1000億美元，超微與OpenAI簽署一項可能帶來數十億美元收入的協議。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，投資人對OpenAI的擴張推動科技股大幅上漲感到興奮，但越來越多的華爾街專業人士擔心，短短幾分鐘內股價增加數百億美元價值的瘋狂上漲，預示著市場不健康，讓人想起網路時代的泡沫化。

週一，超微半導體公司（AMD）股價飆升，盤中一度市值飆升約1000億美元，此前這家晶片製造商與OpenAI簽署了一項可能帶來數十億美元收入的協議。

此前，甲骨文公司（Oracle Corp.）股價上個月上漲36% ，在單日交易中市值增加了2550億美元，此前該公司發布了重磅的雲端業務業績指引，其中包括與ChatGPT運營商達成的一項為期五年、價值3000億美元的協議。

Zacks Investment Management Inc.客戶投資組合經理Brian Mulberry表示，「如果任何一筆交易失敗，都會產生令人擔憂的骨牌效應」；「這讓我想起了90年代中期電信業發生的事情。」

隨著輝達和OpenAI等主要參與者承諾與一群為該技術建立基礎設施的公司達成數十億美元的交易，人們對人工智慧泡沫的擔憂日益加劇。

隨資金投入的增加，人們越來越擔心這一趨勢會像25年前網路泡沫時期那樣以崩潰告終，當時人們為預期網路流量的到來而進行了巨額投資，但網路流量的到來卻需要更長的時間。如今，平倉可能會更加痛苦，因為頂級科技股約佔標準普爾500指數的35% ，而1999年這一比例還不到15%。

Jonestrading首席市場策略師Michael O’Rourke表示：市場對這些交易的定價，似乎每個與OpenAI交易的人都會成為贏家。OpenAI是一家現金流為負的公司，簽署這些交易不會有任何損失。投資者應該更加謹慎，但現在卻是一個「先買後問」的環境。

