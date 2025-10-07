1兆美元算力協議超出營收 OpenAI靠舉債貸款支應

OpenAI今年簽署的算力協議達1兆美元。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕金融時報報導，OpenAI今年以來已簽署規模1兆美元（30.44兆台幣）的算力協議，相關承諾已高於其營收，引發資金何來的質疑。

OpenAI 6日宣佈與超微達成類似與輝達、甲骨文及CoreWeave的協議，這些協議將使OpenAI在未來10年獲得超過20吉瓦的算力，相當於20座核子反應爐的發電量。

根據OpenAI的推估，每1瓦吉人工智慧（AI）算力的部署成本約500億美元，因此總成本約1兆美元。

D.A Davidson分析師魯里亞（Gil Luria）指出，「OpenAI沒有能力做出這些承諾」，他補充，今年該公司可能虧損100億美元。他說，矽谷「弄假直到成真」的精神是為了讓人參與其中，如今許多大企業共同承擔了OpenAI的風險。

OpenAI與輝達、超微的協議可能分別斥資5000億美元、3000億美元。不過輝達計畫未來10年投資OpenAI 1000億美元、超微則給與OpenAI 10%股權，相關獎勵條款有助於OpenAI支付其晶片採購。與甲骨文的協議耗費OpenAI另外3000億美元，而CoreWeave揭露，與OpenAI達成逾220億美元的運算協議。

與OpenAI達成協議的企業股票立即飆漲。上月甲骨文在宣佈協議後，市值跳漲至2440億美元，超微6日股價勁揚24%，使其市值達630億美元，該循環關係增添AI泡沫的疑慮。

為了挹注擴張，OpenAI已透過增資與舉債籌集龐大資金，去年其取得40億美元銀行貸款，過去1年也從創投協議籌資470億美元，而當中一大部份還有待其與最大金主微軟談判底定。

知情人士也透露，市值5000億美元的OpenAI也準備舉債數百億美元，為基礎設施提供資金。

OpenAI的信用風險已引發關注。穆迪警告，甲骨文未來資料中心業績一大部份取決於OpenAI及其未經證實的獲利性。

OpenAI執行長奧特曼說，實現獲利「不在我十大關注要點內；當然有一天我們必須要獲利豐厚，但目前我們處在投資與成長階段」。

一位矽谷資深投資人說，OpenAI的業務遠比Google或微軟更燒錢，但一開始就沒有做好成本管控，他補充，亞馬遜的創辦人貝佐斯與艾利森都是在「差點破產後」才受到教訓，並大幅縮減業務成本。

