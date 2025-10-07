中國繞道購買1.2兆元晶片設備 美坦承封堵失敗了

美國兩黨國會議員進行的調查，美國及其盟友在限制中國製造先進運算晶片能力方面存在漏洞。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國兩黨國會議員進行的調查，美國及其盟友在限制中國製造先進運算晶片能力方面存在漏洞，導致中國得以購買價值近400億美元（台幣1.2兆元）的先進晶片製造設備。

美國民主黨和共和黨政府都試圖限制中國製造晶片的能力，認為該產業對國家安全至關重要。

請繼續往下閱讀...

根據路透看到的美國眾議院中國問題特別委員會的一份報告顯示，美國、日本和荷蘭頒布的規則沒有一致性，導致非美國工具製造商可以向一些中國公司出售美國公司無法出售的產品。該委員會呼籲盟友組織對向中國銷售晶片製造工具實施更廣泛的禁令，而不是針對特定的中國晶片製造商實施更窄的禁令。

去年，中國企業從五大半導體製造設備供應商購買價值380億美元的設備，且沒有違反法律，較2022年（當時許多設備出口限制措施推出）增加66%。報告發現，中國企業還佔應用材料公司、科林集團、科磊、ASML和東京電子公司總銷售額的近39%。

美國以國家安全擔憂為由，瞄準中國製造尖端晶片的能力，因為這些晶片對人工智慧和軍事現代化等領域至關重要。

報告稱這些銷售使中國在各種半導體製造領域的競爭力日益增強，對世界各地的人權和民主價值觀產生了深遠的影響。報告也建議盟友之間加強協調，並實施更廣泛的限制，包括對中國可用於製造自己的晶片製造工具的零件進行限制。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法