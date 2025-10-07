ViVi PARK攜手亞洲萬里通 開放雙向點數漫遊

ViVi PARK宣布攜手亞洲萬里通，本月也推出「臨停無感」功能。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕智慧停車與生活服務平台ViVi PARK（榮帝科技）持續拓展點數應用生態圈，繼第三季與中華電信、LINE購好券平台合作後，董事長陳明賢再度宣布重大進展，ViVi PARK在10月開放與亞洲萬里通的雙向點數漫遊，將點數經濟從日常停車延伸至國際旅遊領域。

ViVi PARK指出，為提供會員更靈活的點數應用，正式啟動「Vi 幣點數飛行漫遊」計畫，首波與全球超過1200萬名會員及超過800個合作夥伴的「亞洲萬里通」攜手合作。會員可將 Vi幣兌換為亞洲萬里通里數，輕鬆將停車點數轉換為機票、飯店、旅遊體驗等豐富獎勵。

ViVi PARK也說明，用戶同時也能以亞洲萬里通5000里數兌換700點Vi幣，將里數轉為國內停車金或於ViVi PARK平台中購物使用，此舉不僅大幅提升Vi幣的使用價值，更展現ViVi PARK積極跨界、鏈結多元生活的決心，讓點數不再侷限於國內場景，而是能跟隨會員腳步，飛上國際旅程。

此外，陳明賢也宣布，ViVi PARK將推出「臨停無感」功能，並在宜蘭羅東公正國小停車場導入台灣首創的「火焰哨兵防火毯系統」，全面打造更智慧、便捷且安全的停車與生活生態圈。

ViVi PARK宣布，自10月起，旗下全台200場自營場域將全面導入「臨停無感」功能，以解決駕駛在停車場內仍需排隊繳費、自備零錢或擔心遺失票卡的痛點。

未來，會員只需透過ViVi PARK APP完成車牌的綁定，當車輛駛入或駛離停車場時，系統便會自動完成扣款，全程無需再取票、也不必到繳費機前排隊，徹底革新傳統的停車繳費模式，實現了「零紙本、免現金」的無感支付體驗，更有效提升停車場的車流效率與運營效能，讓駕駛人從此告別繁瑣的停車流程。

