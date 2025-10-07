外資銀彈發威！前9月淨匯入 創2021年同期第一大

台股衝衝衝，根據統計，今年前9月累計淨匯入325.45億美元，這是2021年同期第一大金額匯入。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股衝衝衝，今天指數衝2萬7211點史上最高！根據金管會證期局統計，今年9月單月外資淨匯入91.63億美元，是2021年以來第6大匯入，若以今年截至9月底來看，累計淨匯入325.45億美元，創下2021年同期第一大，換算成新台幣約9916億元。

所謂外資「淨匯出／淨匯入」是指外資資金匯入及流出，相減之後的結果；「淨買超／淨賣超」是指外資買賣我國股票狀況，也就是買入賣出的變化，這兩項指標均為觀察外資動向之重要指標。

金管會統計，今年前9月累計淨匯入325.45億美元，外資分析師表示，這是2021年同期第一大金額匯入，顯示海外法人仍看好台股後續。

其次，就外資買賣超的情況來看，今年9月單月外資買超上市櫃股票新臺幣1,800.69億元，此為2021年以來單月第6大買超，同期第1大買超，若以今年截至9月底，累計賣超新臺幣121.91億元，不過，這也是2021年以來同期第5大累計賣超。

對於外資一方面把資金匯入，今年前9月淨匯入金額折合台幣逼近1兆元（9916億元），但另一方面，外資卻是淨賣超台股，減碼部位高於加碼，外資分析師表示，無論是凈匯入或是淨賣超，資金本來就會進進出出，整體來看，外資仍是看好台股。

再者，就基本面來看，金管會表示，今年截至8月底本益比20.05倍、現金殖利率2.74%（加計股票股利達2.82%）；另外，國內上市櫃公司2025年8月底累計營收30.95兆元，較去年同期增加12.23%，為歷年同期最高。

