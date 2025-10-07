台達電斬獲萬潤專案訂單 助攻半導體設備研發

台達電持續深化旗下工業自動化事業群在半導體領域的營收能量。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）持續深化旗下工業自動化事業群在半導體領域的營收能量，整合數位雙生技術，透過虛擬機台預先驗證實體設備的方式，提供半導體設備業全新的研發模式，管理層斬獲萬潤（6187）專案訂單，協助對方降低多頭點膠設備營運時產生的風險與成本。

台達電觀察，目前半導體產業講究高速精密製造，要求製程必須快速且精準，以往的傳統研發步調必須仰賴大量試作，後續的調適作業也墊高成本，延宕訂單進度，因此設備製造商無不致力於降低研發錯誤風險，目標縮短設備開發時程，當中包括深耕半導體、自動化製程設備研發的萬潤企業。

台達電表示，集團2024年在台北國際半導體展上，向市場釋出旗下自有的數位雙生虛擬機台，獲得萬潤上門洽商，後續啟動雙方第一項虛實整合專案，萬潤進而在今年的半導體展，展示融合台達電技術的頭點膠設備的虛實整合方案，向業界宣告自家數位雙生能力正式落地。

台達電提到，過去萬潤旗下多頭點膠設備於開發階段時，軟體程式只能在實機上試錯，若於維運時遇設備故障，必須藉由專員實際排查，耗時又難以複製經驗。經由台達電導入數位雙生技術之後，能在虛擬環境預先驗證設備結構與程式，降低試錯次數；在維運期間，工程師可遠端重現問題並測試解法，降低停機風險。

台達電提到，由於旗下解決方案的學習成本相對低廉，萬潤工程師僅需8小時就能建立可外部控制的虛擬機台模型，快速進行產線級模擬，助力調機、換線與數位研發流程全面升級，以及建立長期數位研發體系，打造未來設備開發時的全新標準流程，有利於成功經驗持續複製，集團將不斷協助產業加速創新，強化作業效率與精度。

