東洋引進多發性骨髓瘤新藥 強化產品布局

台灣東洋總經理侯靜蘭規畫「外銷困難學名藥」、「授權引入新藥」及「自製新藥」的營運三箭，各有階段性的成果與進展。（台灣東洋提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內藥廠台灣東洋（4105）今日表示，為提供醫病接軌國際的新興治療選擇，今年10月獲國際大廠授權，取得全球第一個全新機制的口服「選擇性核輸出蛋白」抑制劑－Selinexor，不僅為多發性骨髓瘤病患提供健保治療新選擇，也為台灣東洋在血液腫瘤領域建構完整產品布局。

東洋表示，多發性骨髓瘤好發在60至70歲的年長族群，根據臨床資料顯示，台灣市場每年新增約700至800位的病患，已是銀髮族常見的血液腫瘤之一。由於台灣邁入超高齡社會，打造多發性骨髓瘤多元治療方案，成為臨床關切的重要議題。為此，台灣東洋在既有血液癌症藥物產品線的基礎上，引進已在歐美等先進國家核准使用的口服抑制劑新藥Selinexor。自今年10月起，經醫師評估並符合診斷之患者，亦可透過健保給付使用口服抑制劑新藥 Selinexor。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，Selinexor是近年血液腫瘤領域的新型藥物，不僅獲多個國際專業腫瘤學會納入診療指南，更已在全球50個市場核准上市；而在台灣，亦通過食藥署核准用於多發性骨髓瘤、彌漫性大B細胞淋巴瘤等適應症。

侯靜蘭指出，台灣東洋在血液癌症領域長期以免疫調節劑藥物為基礎，布局包含多發性骨髓瘤前線治療的主要用藥如Thalidomide、Lenalidomide。近年更拓展產品組合，導入新機轉的單株抗體藥物Tafasitamab以及此次的「口服抑制劑新藥Selinexor」，除提升臨床併用的治療彈性，也藉由策略性的產品組合，強化台灣東洋在血液癌症領域多線布局的市場優勢。

台灣東洋表示，總經理侯靜蘭所擘劃「外銷困難學名藥」、「授權引入新藥」及「自製新藥」的營運三箭，各有階段性的成果與進展。展望下半年工作目標，台灣東洋仍會在營運三箭的脈絡上，以穩健腳步耕耘海內外市場並在肺癌、乳癌、血液腫瘤、後線抗生素、預防保健疫苗等領域布局利基產品，並藉此推動台灣東洋往國際市場邁進。

