健喬公開收購健亞破局 僅收購不到4％股權

健喬公開收購健亞最達最低門檻，宣布破局。圖為健喬董事長林智暉。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內藥廠健喬（4114）9月中旬宣布公開收購另一家藥廠健亞（4130），今日收購期滿，根據健喬公告，僅收購到4578張健亞股票，比重不到4%，比當初設定的最低收購比重15%低，因此此案宣告破局，明（8）日4578張股票將退還給原股東。

健喬表示，儘管此次公開收購未能完成，但不影響既有業務推展與財務狀況。公司也仍將秉持穩健經營的原則，持續推動自身成長、策略聯盟，持續併購等中長期發展策略，積極強化產品線多元化，擴大合作夥伴網絡，以因應全球醫藥市場的轉變與需求。

請繼續往下閱讀...

健喬9月中宣布擬透過公開收購方式，以每股現金24元取得健亞已發行普通股股份總數之15%至30%股權。以健亞當時收盤價18.45元計算，收購溢價為30%。

不過健亞董事會認為，根據公司委託的專家評估，健亞每股合理價格應在23.68元至28.4元，且過去3年健亞在市場的股價平均價為30.88元，健喬僅用24元收購，明顯偏低。

法人研判，健喬收購價格偏低，是導致此次公開收購未成就的主要原因。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法