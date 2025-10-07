台達電、華邦電遭列注意股 上市櫃共33檔入列

台達電、華邦電等14檔上市股票列入注意股。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台股連日創高、多檔個股股價連日勁揚。今日證交所公告，台達電（2308）、華邦電（2344）等14檔上市股票列入注意股。而櫃買中心也公告，博磊（3581）、昱展新藥（6785）2檔列入處置股，而群聯（8299）等19檔則列入注意股。上市櫃股票共計33檔遭列注意股票。

近期上市櫃股票交投熱絡，因股價劇烈波動，證交所今日公告14檔個股遭列注意股，包含台達電、華邦電、東元（1504）、第一銅（2009）、志聯（2024）、川湖（2059）、晶豪科（3006）、明泰（3380）、十銓（4967）、矽力*-KY（6415）、富世達（6805）、雷虎（8033）、華東（8110）、明輝-DR（911608）。

另根據櫃買中心公告，博磊、昱展新藥從本月8日至22日、共計10個營業日列入處置股票，處置期間改採人工撮合，每20分鐘撮合一次；投資人每日買賣時達10張以上、或是單日累積30張以上，需先付全部價金與圈存；信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

