集保TISA上線3個多月 超過4萬人參與成理財新風潮

TISA開辦至今3個多月，已超過4萬人參與。（集保提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕集保結算所今年6月推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA帳戶）上線，鼓勵國人及早建立中長期穩健投資的觀念，上線迄今，短短三個多月，已有超過4萬人參與，成功打造全民理財新風潮。

集保表示，呼應亞洲資產管理中心「留財、引資」政策目標，TISA帳戶機制第一階段以「基金先行」，投資人只要透過基金銷售機構完成TISA專戶開設，就可以定期定額的方式申購低經理費、零手續費、專家嚴選的優質TISA基金，輕鬆踏出理財的第一步，也讓專業投資真正走入一般民眾生活，透過定期定額機制，創造長期財富累積效果。

集保結算所總經理陳德鄉表示，TISA帳戶制度目前已有18家投信公司發行30檔TISA級別基金，銷售機構近期更新增第一銀行、元大銀行、中國信託銀行及群益金鼎證券等機構開辦TISA業務，其中銀行更推出「免信託管理費」等優惠，吸引投資人開戶，加計原於7月就開辦TISA業務的基富通證券、鉅亨投顧、中租投顧與好好證券，目前已有8家業者參與，預計年底前將有更多銀行及證券商加入TISA的行列，讓投資管道越來越多元。

集保指出，TISA制度具備三大特色：「專家嚴選、專戶管理、超低門檻」，為了方便投資人掌握資產，集保結算所建置「TISA帳戶查詢平台」，亦可透過「集保e手掌握」App免費跨機構查詢基金餘額與交易明細，一站式管理更直覺。

