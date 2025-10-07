玉山金前9月大賺262億創史上最高 年增25.51％

玉山金控累計1-9月稅後盈餘262億元，創歷年同期獲利最高。圖為玉山金董事長黃男州。（資料照，記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕這家獲利再創新高！玉山金控（2884）公布2025年9月自結盈餘，單月稅後盈餘29.0億元，累計1-9月稅後盈餘262億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期年增25.51%， EPS「每股盈餘」為1.62元。

各大金控陸續公佈自結成績，其中，玉山金再度傳來捷報，前9月稅後獲利262億元，已經超越2024全年稅後獲利261億元，整體獲利動能強勁。首先，各子公司表現良好，銀行、證券、創投及投信前9月累積獲利皆優於去年，其中，核心子公司玉山銀行各項業務穩健成長，累計稅後盈餘252.3億元，較去年同期增加29.60%，淨利息收入年成長18.9%，續創歷年同期新高。

其次，在其他子公司方面，也有不錯獲利表現，包括：玉山證券今年前9月賺17.7億元，玉山創投也獲利1.9億元以及保德信投信1.3億元。

