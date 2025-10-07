勤誠9月營收創新高 後市正向

勤誠9月營收21.8億元。圖為總經理陳亞男。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕伺服器機殼大廠勤誠（8210）今日公告9月營收21.8億元，月增24.5%、年增48.5%，創單月新高；前三季累計營收152.6億元，年增43.3%，創同期新高，超過去（2024）年全年表現，成長強勁，對下半年、全年維持正向展望。

勤誠表示，前三季受惠CSP廠的AI伺服器需求持續推進、通用型伺服器市況回溫，帶動伺服器建置需求穩定成長，今年CSP廠的AI伺服器需求持續推進、通用型伺服器回溫，前三季伺服器建置需求穩定成長，9月受惠大客戶專案進展順利、出貨時程集中，推升單月營收創高。

根據研調機構Digitimes預估，受北美雲端業者需求支撐，今年至2030年全球伺服器出貨量的年複合成長率將達5.1%。展望後市，勤誠指出，將乘伺服器成長趨勢持續向上，持續強化伺服器機構解決方案的研發與製造能力，並預計於本月的OCP（Open Compute Project）展中發表多款適配產品。

勤誠也指出，今年新切入的機櫃零組件業務發展順利，相關商機有望挹注中長期成長動能。

針對產能佈局，勤誠也說，美國NCT廠預計於第四季正式啟用，支援當地客戶的前端設計與打樣需求，而馬來西亞量產廠預計於明年上半年投產，並已同步啟動美國德州量產廠規劃。此一系列布局展現勤誠面對地緣政治與市場挑戰的前瞻思維與長期成長決心，為未來營運發展奠定穩固基礎。

整體而言，勤誠對下半年及全年營運維持正向展望。公司將持續關注全球政經情勢及外部變化，並以靈活的營運策略、全球化布局與產品多元化發展，穩健推進長期成長態勢。

