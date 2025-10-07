兆豐銀行率先啟動「金融Fast-ID 2.0」 跨機構無密碼驗證正式上線

兆豐銀行宣布加入「金融Fast-ID驗證轉接中心」，於「雲端櫃台客戶基本資料更新」開放提供他行金融Fast-ID驗證。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為響應金管會「金融科技發展路徑圖」與提升民眾數位金融體驗，兆豐銀行宣布啟動「金融Fast-ID 2.0」，成為首波推出該服務的銀行，並同時擔任「請求驗證機構（RP機構）」與「驗證機構（IDP機構）」雙重角色。

兆豐銀行指出，過去民眾若要向未曾往來的金融機構申辦業務，往往需要重複填寫姓名、生日、地址等個人基本資料並重新進行身分驗證。在Fast-ID 2.0 服務上線後，客戶只需完成「兆豐身分認證App」的註冊與綁定，日後到其他金融機構申辦線上服務時，即可透過該App進行快速的跨機構無密碼身分驗證，免去逐一輸入的麻煩，對於節省民眾辦理業務的時間相當有感。

兆豐銀行更進一步將Fast-ID服務應用擴大至「雲端櫃台客戶基本資料更新」及「第三類數位存款帳戶」，均開放使用「他行金融Fast-ID」作為驗證選項。無論是既有客戶進行資料更新，或新戶開立數位帳戶，都能透過他行Fast-ID App完成身分驗證與資料共享，有效降低了客戶因忘記密碼所帶來的不便。

