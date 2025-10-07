關稅衝擊對策 龔明鑫：輸美傳產業績衰退10％可申請補助

立法院院會今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委徐欣瑩質詢關切關稅衝擊對策。（翻攝自國會頻道）

〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委徐欣瑩質詢關切關稅衝擊對策，經濟部長龔明鑫答詢說，在傳統產業部分，如果台灣對手遇到日韓國會比較辛苦，但遇到中國還有一些競爭力；他也強調，只要業者證明自己直接或間接出口到美國，且實際業績衰退10%，就可以申請（補助）。

立法院院會今天邀請行政院院長卓榮泰率部會首長進行施政總質詢。徐欣瑩詢問，「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編列780億元支持產業、150億元安定就業，從美國總統川普提出關稅政策變化以來，政府現在到底有沒有受關稅衝擊的行業清單。

卓榮泰回應，政府4月之前就開始做低、中、高推估，各個影響層面都有推估出來，目前手工具機，還有一些交通零組件等；徐此時打岔追問，有沒有行業清單；卓則說「有、有、有。」

龔明鑫說，由於232項目高科技產品沒有在對等關稅裡面，大部分是傳統產業，其中如果台灣的對手遇到日本、韓國會比較辛苦，但如果對手是中國，還有一些競爭力，但是也一樣要面對關稅的支付，客戶之間如何拆帳。

徐欣瑩詢問，清單有那麼多的產業廠商，政府的標準為何？可以協助廠商什麼？

龔明鑫表示，只要業者證明自己直接或間接出口到美國，且實際業績衰退10%，就可以申請，包含金融協助，如信保可以支持新的貸款，還有利息減免。至於是否公布補助廠商名單與金額，龔則說，廠商不一定希望他人知道申請與否。

