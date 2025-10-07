TOYOTA兩神車漲價1萬元 僅GR SPORT車型逆勢降價

TOYOTA 總代理和泰（2207）汽車於今天發表2026年式 COROLLA CROSS GR SPORT & COROLLA ALTIS GR SPORT車型，隨著配備升級，多款車型皆漲價1萬元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕TOYOTA 總代理和泰（2207）汽車於今天發表2026年式 COROLLA CROSS GR SPORT & COROLLA ALTIS GR SPORT車型，隨著配備升級，多款車型皆漲價1萬元，僅GR SPORT價格略降，預估兩車型年銷量要達5萬輛目標。

根據和泰汽車今天最新公布的價格，2026年式COROLLA CROSS1.8L汽油豪華、汽油尊爵車型建議售價分別為80.9萬元、88.9萬元；1.8L油電豪華、油電尊爵、 油電旗艦建議售價分別為84.9萬元、91.9萬元和98.9萬元；GR SPORT汽油和油電車型建議售價分別為91.5萬元、98.5萬元，略降4000元。

請繼續往下閱讀...

2026年式COROLLA ALTIS1.8L汽油經典和汽油豪華建議售價分別為73.5萬元、80.5萬元；1.8L油電豪華和油電尊爵建議售價分別為86.5萬元、89.5萬元； GR SPORT汽油和油電車型建議售價分別為91.5萬元、91.9萬元。

和泰汽車TOYOTA車輛營業本部協理王世豪表示，全新COROLLA CROSS GR SPORT在外觀設計上全面升級，水箱護罩網格也融入「G」字樣元素，同時導入全新下擾流與GR專屬銘板，營造低重心的運動化氣勢。

車頂架改採黑色塗裝，並結合燻黑銘板與全新18吋雙色切削鋁圈；內裝導入專屬方向盤GR銘板、鋁合金踏板與換檔撥片（汽油版），並採用全新排檔座設計，更以紅色縫線搭配槍色飾板，座椅則導入具備透氣孔的類麂皮飾條，結合紅色滾邊與頭枕GR壓印，營造濃厚的專屬戰鬥氣息。

COROLLA ALTIS GR SPORT則全新導入1.8升油電系統，由GR專業團隊進行專屬調校，包含ECU軟體優化與油門反應調整，使其在起步加速與出彎反應上，均較一般油電車型更加敏捷。

外觀設計延續GR家族特色，採用具侵略感的水箱護罩與「G」字型格柵，並嵌上GR專屬銘板，同時保留油電車型專屬元素，包含湛藍頭燈飾件與HEV銘板；內裝配備GR專屬方向盤銘牌、引擎啟閉按鈕與槍灰飾板，展現GR SPORT的專屬魅力。

新年式COROLLA CROSS一般版同步導入全新排檔座設計，並全面升級標配LED頭燈組，提升夜間行車安全；尊爵等級亦新增RCTA後方車側警示系統，強化安全守護；COROLLA ALTIS一般版亦同步升級標配LED頭燈，展現更鮮明的科技氛圍，並提升行車安全。

