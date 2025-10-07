訂單回溫 東陽9月合併營收月增6％

汽車零組件廠東陽（1319） 9月自結合併營收為19.3億元，受惠於訂單逐漸回溫，已較8月成長6%，年減11.12%；累計前9月自結合併營收185.87億元，較去年同期微減0.48%。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車零組件廠東陽（1319） 9月自結合併營收為19.3億元，受惠於訂單逐漸回溫，已較8月成長6%，年減11.12%；累計前9月自結合併營收185.87億元，較去年同期微減0.48%。

其中，東陽AM（售後維修）事業9月自結合併營收13.92億元，較8月成長6%；累計前9月自結合併營收140.54億元，較去年同期成長1%。

東陽OEM（委託代工製造）事業9月自結合併營收5.38億元，較8月成長8%；累計前9月合併營收45.33億元。

東陽表示，時序已進入傳統旺季，東陽不斷整理整頓、優化產能，確保產品競爭優勢，各廠已做好準備，靈活因應市場變化與需求掌握，迎接旺季到來。

