貿聯9月營收創單月新高 第3季寫單季最強表現

〔記者方韋傑/台北報導〕貿聯-KY（3665）受惠於旗下AI伺服器線束出貨強勁，9月營收67.06億元，月增16.1%、年增46.1%，創下歷年單月新高，第三季營收為185.14億元，季增9.33%、年增29.8%，同步寫下歷史單季新猷，今年前9個月營收累計為514.4億元、年增29.85%，也是歷年同期巔峰表現。

貿聯-KY指出，9月受惠於歐洲工作天數回復正常，整體出貨量創歷史新高。其中，旗下資訊用線束因高效能運算客戶出貨量持續強勁成長、貢獻顯著；工業用線束整體出貨量則微幅提升；車用線束雖電動車客戶出貨量持平，但非電動車客戶出貨量成長；電器用線束單月出貨量則為持平。

法人指出，貿聯-KY營運展望主要圍繞於800G 主動式電纜的普及與應用廣度的提升。預期在2026年，此類線束將逐漸取代許多現有的標準品，特別是在高效能運算、數據中心應用領域。隨著亞馬遜、Meta等大型企業的需求增加，市場規模有望繼續大幅成長。

