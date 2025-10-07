OpenAI成超微MI450首位客戶 對輝達構成重大挑戰

蘇姿丰稱，與OpenAI是雙贏合作關係。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕OpenAI 6日宣佈，將向由超微晶片運作的資料中心採購6吉瓦（gigawatt）算力。該消息意謂OpenAI將是第一個宣佈採用超微下一代技術的客戶，為超微Instinct MI450晶片開啟新契機，並對輝達的主導地位構成重大挑戰。

僅在兩週前，輝達與OpenAI宣佈規模1000億美元的合作協議，輝達同意2026年起開始交付晶片。OpenAI執行長奧特曼指出，該公司計畫增加輝達晶片的採購。

至於超微與OpenAI的協議，在明年此時將提供OpenAI 1吉瓦算力，另外5吉瓦算力則基於超微新一代高階Instinct處理器的運作提供。OpenAI將與超微合作打造該技術，並對超微進行大規模投資，以強化其晶片製造能力。

超微6日股價收漲24%，輝達則跌逾1%。

Wedbush證券分析師艾維斯（Dan Ives）指出，「OpenAI藉著入股超微10%股權，迅速將超微及其執行長蘇姿丰引入AI晶片支出週期的核心，這是OpenAI與奧特曼投下的巨大信任票」。

這兩家公司說，此合作將為超微帶來數百億美元的收入，他們沒有透露該協議的具體金額。超微向OpenAI發行1.6億股的認股權證，6日收盤時該價格超過263億美元。

奧特曼聲明說，「此合作關係是建構實現AI所有潛力所需算力的重要一步，超微在高效運算晶片的領導地位將使我們能加快進展，並讓先進AI的利益更快的惠及所有人」。蘇姿丰則稱這是雙贏得合作。

投入AI產業的資金十分驚人。除了與超微及輝達的協議外，OpenAI上月同意支付甲骨文3000億美元，以取得未來5年4.5吉瓦資料中心空間。OpenAI據信也與博通達成100億美元晶片設計協議，用以訓練其AI模型，此舉將降低與輝達、超微的依賴。

正因如此，與超微合作的宣佈意義重大，但不令人意外。Quilter Cheviot全球技術分析師巴林格（Ben Barringer）指出，超微是此領域的重要參與者，因此該協議對OpenAI而言是符合邏輯之舉，對超微也是好消息。

