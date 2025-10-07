Costco 20年資深員工不藏私分享 推薦「9款」必買好物

一名在Costco工作20年的資深員工推薦10月份有「9種」必買超棒商品。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以販售多元商品聞名，不斷推出商品讓消費者面臨選擇障礙，而天氣將變冷，賣場上也出現了許多冷天必備商品，如保暖服飾、美味湯品等。《商業內幕》報導，一名在Costco工作20年的員工Veronica Thatcher推薦10月份有「9種」必買超棒商品，從披薩、湯、服飾到拖鞋都上榜。

1.科克蘭男女通用拖鞋：這款拖鞋內襯羊毛，柔軟舒適、保暖透氣，適合室內或室外穿著。有黑色與駝色可選，是秋冬季節的好選擇。

2.Sabatier Snacklebox便攜餐盒組：這組便攜餐盒設計巧妙，帶有多個隔間可以分開食物，避免味道混雜。除了食物，也很適合收納其他小物。盒蓋還可以當作砧板使用，非常方便。

3.Oura Ring 4智慧戒指：Oura Ring 4輕巧舒適，可以全天候監測健康、睡眠品質及日常活動。相比手腕式裝置，這款戒指外觀低調，電池可使用八天，防水耐用，還有銀色與金色款式可選。

4.節慶造型抱枕：雖然才十月，但賣場已推出聖誕樹、薑餅人、薄荷糖及雪人造型抱枕，建議可以選幾款疊在一起裝飾家裡。

5.Panera Bread西南風味雞肉湯（Panera Bread Southwest-style chicken soup）：寒冷天氣裡，一碗熱湯最暖心。這款湯料豐富，有雞肉、玉米、黑豆、紅椒等，湯頭濃郁滑順，是快速簡單的美味餐點。

6.Columbia女款抓絨上衣：抓絨上衣是秋冬衣櫥必備款，這款Columbia女款上衣兼具舒適與時尚感，有灰色、米色及深藍色可選，非常百搭。

7.Auto Ready車用安全套件：每台車都應備有完整的緊急套件。這款套件包含急救用品、手套、手電筒等工具，能應付突發狀況，非常實用。

8.DiGiorno披薩：如果想要在家就能享用像外送一樣的披薩，這名資深員工推薦DiGiorno冷凍披薩，特別是supreme標示口味，配料有義式香腸、臘腸、甜椒與洋蔥。每盒有三片披薩，非常適合家庭或聚會。

9.Quinn PB&J花生果醬椒鹽脆餅：想嘗試新零食的話，可以試試這款加花生醬的椒鹽脆餅，結合甜鹹口感。這款零食不含麩質、乳製品與大豆，適合多種飲食需求。

