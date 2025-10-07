集邦：10月電視報價持平 NB小跌

10月電視報價持平，NB小跌。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構TrendForce發布最新10月上旬面板報價預測，研究副總范博毓指出，由於中國面板廠在十一長假期間進行產能調控，預估10月電視面板報價將全面維持持平態勢，惟NB需求轉弱，部分尺寸出現0.1美元下跌。

范博毓指出，在年末的旺季促銷備貨趨於尾聲之際，部分品牌也開始陸續調節庫存之下，電視面板需求預計將開始逐漸放緩。不過中國為主的各面板廠在十一假期間安排約3~7天不等的調控天數，平均稼動率也從第三季維持在80%以上，至10月份修正至80%以下，希望以此來穩定電視面板價格。就目前觀察10月份的電視面板價格趨勢，32吋至75吋預計將維持全面持平的態勢。

請繼續往下閱讀...

至於顯示器面板需求進入10月持續走弱，估將較9月份減少9%。雖然需求趨於疲弱，但是面板廠針對主流規格機種如FHD規格，因為處於虧損狀態，不願在生產計劃上積極配合客戶需求，在面板價格也不願意有更多讓步。買賣雙方在面板價格維持穩定上有所共識，目前預估10月顯示器面板價格持續呈現持平水準。

筆電面板進入10月後需求預估開始走弱，且品牌客戶除了檯面下的優惠外，在要求更多跌價上的態度越趨積極，預估面板廠為了維持與品牌客戶的關係，多半仍會答應品牌的要求，開始在需求淡季期間反映一部分面板價格的下跌。

范博毓觀察，10月份的NB面板價格趨勢，入門的低階TN機種因為價格偏低，利潤不多，估面板價格將維持持平。IPS機種中，僅部分16:10機種面板價格仍有機會維持持平外，其餘機種面板價格預估將下跌0.1美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法