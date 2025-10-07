PA需求回溫 宏捷科9月營收創14個月以來新高

PA需求回溫，宏捷科9月營收3.89億元創下14個月以來新高。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）今日公告9月營收3.89億元、月成長4%，創下14個月以來的營收新高，統計第三季營收11.18億元、季成長14.9%、年增22.2%，營收表現再度回到「月增、年增」雙增格局，顯示市場需求逐步回溫；宏捷科也認為，展望第四季，在客戶持續回補庫存及non-PA產品逐季放量下，營運動能有望一路延續至2026年。

法人指出，宏捷科在PA（功率放大器）業務上受惠於客戶庫存調整至低檔，加上轉單效應逐漸顯現，帶動整體出貨動能回升，隨著手機與網通等應用需求回暖，第四季營運可望持續受惠、非常樂觀。

另外，宏捷科近年積極推動產品轉型，Non-PA業務逐步擴展至LiDAR（光學雷達）、Datacom（數據通訊），擴及無人機太陽能電池、機器人、低空經濟無人機和瀘波器（filter）等新應用領域。其中，LiDAR產品通過中國一線廠商認證，並開始逐季放量出貨；在Datacom方面、受惠AI伺服器與高速資料中心建置潮，需求呈倍數成長，挹注營運表現，此外，宏捷科投入多時的平流層無人機太陽能電池模組也進入出貨倒數階段，預計第四季開始小量出貨，將成為下一波成長動能；法人預期，Non-PA產品線明年有望佔整體營收比重達15%左右、除了對營收有相當貢獻以外、還能大幅提升毛利率。

