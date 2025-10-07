研調：全球伺服器出貨5年成長5.1％ 輝達Vera Rubin明年下半難放量

DIGITIMES預期，輝達新一代伺服器Vera Rubin在各方面技術的跨度較高，可能無法在明年下半顯著放量。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕研調機構DIGITIMES今天表示，2025年北美大型雲端業者除大舉採購高階AI伺服器外 ，並未放慢通用型伺服器採購，可望帶來優於預期的年增率表現，以未來5年來看，預估2025年至2030年全球伺服器出貨量年均複合成長率（CAGR）將為5.1%。

DIGITIMES預測，2026年全球伺服器出貨成長速度將放緩，但在一般企業採購復甦之下，品牌商的出貨表現可望獲得激勵；2027年AI、通用型伺服器相關技術皆有顯著進展，將成為伺服器出貨年增率最高的一年；而2028年至2029年伺服器出貨成長又將減緩，2030年在矽光子技術全面成熟下，可望顯著降低能耗及帶動新一波更新需求。

DIGITIMES觀察主要業者出貨，採購白牌伺服器為主的大型雲端業者未來5年帶動的出貨量比重，2025年已是相對高點，而後將緩慢下降至55%，並繼續維持此佔比。美系與中系品牌商2026年出貨預期有較顯著反彈，2028年後，因生成式AI應用在各領域逐漸成熟，掌握高、中、低階及邊緣AI伺服器方案的品牌商將有機會重回巿場出貨焦點。

AI伺服器出貨量方面，DIGITIMES維持先前看法，預估今年高階AI伺服器出貨109萬台，2026年出貨成長至130萬台，年增率逐年下降，主因預期輝達（NVIDIA）新一代伺服器Vera Rubin在各方面技術的跨度較高，可能無法在明年下半顯著放量，加上大型雲端業者在2024年至2025年高度部署AI運算力，也會影響明年的採購力道。

