銀膏銅膏出貨暢旺 勤凱9月營收創歷史新高

〔記者張慧雯／台北報導〕受到貴金屬行情走高之故，下游客戶針對銀膏產品啟動拉貨，被動元件漿料大廠勤凱（4760）公告9月營收1.72億元，月增8.17%、年增1.71%，營收創歷史單月新高紀錄。

勤凱第3季營收4.83億元，季增11.57%、年增12.04%，隨客戶拉貨積極、加上匯率友善等有利因素，正向看待第3季獲利可望隨營運規模而擴大，目前被動元件占營收九成以上，累計1-9月營收13.28億元、年增24.72%。

勤凱副董莊淑媛分析，9月營收寫下歷史新高，主因銅膏產品出貨持續順暢外，銀膏方面，雖受國際銀價居高影響，一開始下游客戶拉貨動作仍趨於謹慎，但9月中下旬傳出美國政府面臨關門隱憂，聯準會可能持續降息，全球貴金屬行情受降息帶來的資金效應而持續走高，客戶立刻對銀膏產品開始拉貨，相關產品自中下旬開始陸續出貨，預料將延續至10月。

