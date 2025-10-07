黃金期貨突破每盎司4000美元 黃金ETF股價創新高

外資看黃金目標價每盎司6000美元，黃金ETF股價創新高。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕避險需求暢旺，帶動紐約黃金期貨價格每盎司再創新高、突破4000美元大關，期元大S&P黃金（00635U）與期元大S&P黃金正2（00708L）收盤各上漲2.81%、5.47%，股價分別來到42.87元、78.15元創下新高，外資券商持續看好金價後市，上調目標價每盎司最高至6000美元。

法人分析，目前美國政府關門使通膨數據呈現真空狀態，依據最新就業數據，勞動力狀況呈現疲軟，推升10月接續降息的可能性大增，同時，歐洲戰事持續白熱化，俄烏戰爭不見停火，慕尼黑機場傳出無人機入侵，再度引爆歐洲緊張神經，皆有利黃金持續上漲表現。

雖然黃金價格愈漲愈高，但是外資看好未來上檔空間。高盛表示，若私人持有的美國公債資金有1%轉向黃金，金價理論上將升至每盎司5000美元；小摩則是認為只要外國人持有的美元資產有0.5%轉投黃金，金價每盎司上看6000美元，以目前價位來看都還有不小的漲幅。

而國內連結金價的ETF，今年以來報酬率表現亮眼，期元大S&P黃金（00635U）高達44.17%，期元大S&P黃金正2（00708L）更是高達102.35%，黃金在美債價值動搖下，成為最具避險價值的商品

