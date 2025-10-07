自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

黃金期貨突破每盎司4000美元 黃金ETF股價創新高

2025/10/07 14:52

外資看黃金目標價每盎司6000美元，黃金ETF股價創新高。（擷取自奇摩股市）外資看黃金目標價每盎司6000美元，黃金ETF股價創新高。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕避險需求暢旺，帶動紐約黃金期貨價格每盎司再創新高、突破4000美元大關，期元大S&P黃金（00635U）與期元大S&P黃金正2（00708L）收盤各上漲2.81%、5.47%，股價分別來到42.87元、78.15元創下新高，外資券商持續看好金價後市，上調目標價每盎司最高至6000美元。

法人分析，目前美國政府關門使通膨數據呈現真空狀態，依據最新就業數據，勞動力狀況呈現疲軟，推升10月接續降息的可能性大增，同時，歐洲戰事持續白熱化，俄烏戰爭不見停火，慕尼黑機場傳出無人機入侵，再度引爆歐洲緊張神經，皆有利黃金持續上漲表現。

雖然黃金價格愈漲愈高，但是外資看好未來上檔空間。高盛表示，若私人持有的美國公債資金有1%轉向黃金，金價理論上將升至每盎司5000美元；小摩則是認為只要外國人持有的美元資產有0.5%轉投黃金，金價每盎司上看6000美元，以目前價位來看都還有不小的漲幅。

而國內連結金價的ETF，今年以來報酬率表現亮眼，期元大S&P黃金（00635U）高達44.17%，期元大S&P黃金正2（00708L）更是高達102.35%，黃金在美債價值動搖下，成為最具避險價值的商品

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財