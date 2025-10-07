神基旗下漢通儲能系統 攜手聯華神通微電網進駐台科大

神基指出，此次「智慧氫能微電網暨儲能系統」捐贈儀式今日在台科大校內舉行。（神基提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕神基控股（3005）今天表示，旗下子公司漢通科技（Atemitech Corp.） 攜手財團法人育秀教育基金會，以及聯華神通集團旗下聯華新能源、亞氫動力及神通資科，共同捐贈「智慧氫能微電網暨儲能系統」予國立台灣科技大學，協助校園內建置一套結合氫能、儲能與電池管理系統，驗證與展示「防災型微電網」與「智慧綠建築能效運用」的應用，推動校園能源轉型與強化防災韌性。

神基指出，此次捐贈儀式今日在台科大校內舉行，由該校產業創新學院院長鄭逸琳及多位師生代表、育秀基金會執行長苗華斌與本次合作企業高層共同出席，各方見證校園邁向綠能智慧化的重要一步，也象徵產學合作在能源永續上的新里程碑。

神基提到，本次計畫結合了漢通科技的可移動一體式儲能系統（額定功率2.4kW/額定電容量3.8kWh）、亞氫動力的氫能燃料電池發電系統（ENE-FARM）與神通資科的能源管理系統（EMS），實現完整的「發電—儲能—管理」一體化架構。

以該套系統規格來看，是以天然氣或LPG瓦斯為氫氣供應來源，透過ENE-FARM家用熱電共生系統進行氫氣發電，產生的電力儲存至儲能系統，並利用發電過程中產生的熱能供應熱水，有效提升能源使用效率；同時，藉由EMS即時監測電力運作情形，確保系統穩定。

神基控股暨漢通科技董事長黃明漢說，此次專案透過育秀教育基金會的平台，有效整合多方專業與資源，打造出一套具示範性的微電網解決方案，實現學術與實務的結合，進一步提升校園能源安全。同時，也充分展現聯華神通集團關係企業在新能源領域的整合能力與前瞻布局。

漢通科技深耕電池模組與儲能解決方案，此次捐贈的一體式儲能系統，採用可移動式設計，支援110V與220V電壓，除了固定場域微電網外，也能快速部署於緊急現場，展現靈活應用價值，此外，在穩定電力方面，可透過吸收氫能發電的波動並平滑輸出，確保校園電力品質，也具備斷電自啟能力，於停電情境下，能立即提供啟動能源，確保氫能系統與校園關鍵設施不中斷。

漢通科技營運長張周龍強調，此次導入台科大的智慧氫能微電網專案，展示一體式儲能系統在穩定性與靈活度上的優勢。期待將這套解決方案推廣至更多校園、企業與社區，讓「移動式高效儲能」成為下一波能源轉型與永續發展的關鍵力量。

