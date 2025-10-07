台積電漲幅已超車輝達 外媒：如果只買1檔股票就選它

台積電股價今年迄今已上漲45%，超過輝達的年初至今漲幅，並創下歷史新高。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，雖然輝達在2025年迎來了穩健的一年，實現41%的漲幅，但還有另一隻人工智慧股票表現更佳，那就是台積電。

The Motley Fool報導指出，台積電股價今年迄今已上漲45%，超過輝達的年初至今漲幅，並創下歷史新高。而且，台積電的估值也更高，本益比和市銷率都比輝達更具吸引力。

輝達的股價在過去3年中一路飆升，上漲近1500%。目前，該公司市值已達4.6兆美元，是全球估值最高的公司，似乎很快就會達到5兆美元。台積電則是全球最大的半導體製造商。該公司不設計晶片，而是在自己的製造工廠為輝達和其他客戶生產晶片，這些客戶包括博通、超微半導體、蘋果、特斯拉等。

台積電的成功之道是什麼？台積電最大的業務是生產3奈米和5奈米晶片，公司60%的營收來自晶片生產。

台積電是少數能夠規模化生產備受追捧的3奈米晶片的製造商之一，意義重大。晶片上的電晶體越小，特斯拉和輝達等公司就能在其中塞入更多電晶體，從而提升晶片的效能。台積電已經計畫今年量產其2奈米製程。

台積電也生產用於智慧型手機的半導體，使大眾能夠使用 5G 通訊。台積電一小部分收入來自物聯網設備，例如智慧家居產品和穿戴式技術。該公司還生產用於電動車、駕駛輔助程序以及車載資訊和娛樂系統的晶片。

台積電第2季營收為300.7億美元，年增44.4%，淨利率高達42.7%。預計下個季度業績將更加亮眼，公司預計營收將在318億美元至330億美元之間。

台積電也迅速擴張，投資1650億美元在美國亞利桑那州建造製造廠和其他設施。在美國政府尋求將製造業引入美國之際，這對於幫助台積電免受關稅或其他經濟逆風的威脅至關重要。

如果投資人只想買一支股票，The Motley Fool建議選擇台積電。根據市場研究公司TrendForce的數據，該公司在晶圓代工市場佔有70%的占額，這賦予了它巨大的護城河。考慮到半導體產業是一個價值6000億美元的產業，預計到2030年每年將達到1兆美元，台積電的市場機會是巨大的。

