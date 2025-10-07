《華爾街日報》社論：高市早苗對中強硬 但經濟政策一團亂

高市早苗以柴契爾夫人為自身榜樣，外界都在期待她端出什麼政策。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本自民黨新任總裁高市早苗快馬加鞭安排黨內及內閣人事之際，外界紛紛將她與英國已故首相柴契爾夫人類比，認為她將帶領日本「再次偉大」。不過，《華爾街日報》在6日的社論中持保守態度，指高市雖對中國問題抱持鷹派立場，但在經濟問題上仍是一團混亂，「我們有理由抱持適度的​​希望，但也有理由抑制熱情」。

該篇社論指出，自從前日相安倍晉三退休並遇刺以來，自民黨一直缺乏令人信服的領袖。隨著選民紛紛轉向新興政黨，尤其是參政黨等右翼政黨，自民黨在選舉中屢屢失利，遭受重創。因此，這次的總裁選舉是自民黨能否重振雄風的關鍵。

選民對自民黨的抱怨之一就是移民問題，亦即大量湧入的外國遊客（尤其是中國人），也泛指經濟移民或尋求庇護者。高市承諾將嚴厲打擊這個顯而易見的問題，儘管具體措施尚不明朗。

在外交政策上，高市被視為安倍晉三式的鷹派人物。她表示將增加國防開支，並支持與美國加強軍事合作。同時，她也承諾遵守現有的美日貿易協議，但美國總統川普應該要預料到，這位聲稱要讓日本再次偉大的女首相，會是一位強硬的談判者。

高市真正的成敗取決於經濟，因為日本經濟前景並不明朗。通貨膨脹是選民最擔心的問題，高市的使命是提高生活水準。她以柴契爾夫人為榜樣，並在競選黨魁期間表示「重要的是成長」。然而，她的政策計畫卻雜亂無章。

她通常被描述為安倍模式的「財政鴿派」，這意味著她為了追求經濟成長，不畏懼赤字支出。東京當局每次做出這類嘗試，都以失敗告終，例如將借來的資金投入產業政策補貼或公共工程，但高市承諾會兩者兼顧。

這或許可以解釋債券交易員反應冷淡，20年和30年期公債殖利率飆升，以及日圓兌美元和歐元匯率下跌的原因。當債務超過GDP的200％、償債和退休金合計佔預算的58％時，日本無法承受將資金浪費在零成長的花招上，高市必須做出選擇。

鑑於高市在年輕選民和近期轉投其他政黨的選民中人氣高漲，她目前承諾將在一定程度上緩解自民黨的政治危機。日本歷來不乏新首相帶來的樂觀情緒。但如今，日本經濟復甦乏力，而高市終於有機會兌現承諾。

