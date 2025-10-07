早苗經濟學引爆日股狂飆，元大日經225、元大航太防衛科技大漲。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕高市早苗當選自民黨總裁，有望成為首位女首相，由於她主張將日本國防預算佔比提高至GDP 2%，並建立反擊能力，「早苗經濟學」並支持的財政與貨幣刺激措施，6日日經225指數狂飆2000點，再創歷史新高，台股7日早盤日股、全球國防相關ETF皆創下新高，元大日經225（00661）大漲逾5%、元大航太防衛科技（00965）也上漲近2%。

「早苗經濟學」被普遍視為安倍經濟學的繼承與深化版本，而與安倍經濟學以民間企業為增長主角的「第三支箭」相比，早苗經濟學更強調政府在戰略產業中的主導地位，也就是政府必須戰略性投入資金支持半導體、AI等對國家競爭力至關重要的尖端產業。

據元大投信官網持股顯示，以00965來看，日本為第二大投資區塊，旗下成分股包括三菱重工、川崎重工、IHI，6日均大漲約10%左右，目前美歐日亞主要國家全面呈現軍事擴張趨勢，持續驗證全球防衛產業進入長多格局，且美國以外區域的國防轉型所創造的上漲動能顯著，可望持續推升00965表現。

元大日本龍頭企業基金研究團隊表示，面對AI需求、應用擴張，日本積極振興半導體，致力打造成為亞洲AI中心，包括半導體、軟硬體設備、電力轉型等具成長性，數位產業則有IT升級、網路設備，國防產業則受惠於日本為美國亞太第一盟友，且未來國防預算可望大幅成長；至於經濟方面，製造業復興與溫和通膨提振薪資成為穩固基礎。

法人建議，日股在政策引導下有望持續攻高，投資人可依日本重點發展的AI、軍事防衛等政策，投資人可關注相關ETF、基金，以00661為例，今年以來漲幅就超過20%，至於00965追蹤全球國防，今年以來大漲近6成，都有亮眼的報酬。

