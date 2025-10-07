自由電子報
群光Q3業績優於Q2 前3季營收年減3.53％

2025/10/07 14:26

群光指出，第三季營收成長季增1%，符合市場預期。（資料照）群光指出，第三季營收成長季增1%，符合市場預期。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕群光電子（2385）9月營收為82.8億元，月減2.3%、年減14.2%，今年已連續7個月營收均穩居80億元之上，第三季營收為248.1億元，季增1.3%、年減10.49%，累計前三季營收達725.8億元、年減3.53%。 

群光指出，第三季營收成長季增1%，符合市場預期，其中鍵盤與筆電相機模組表現最佳，優於公司預估情況。隨著消費者信心逐步恢復，加上PC換機潮逐步發酵，可望帶動商用機種需求，刺激下半年營運較上半年為佳。

群光觀察，第三季高單價LED背光鍵盤出貨量成長優於一般鍵盤，帶動鍵盤營收成長優於預期；影像產品則持續受惠於筆記型電腦相機模組規格提升，平均單價呈現穩定上漲，預計未來將持續支撐營收成長。 

法人認為，群光第三季營收穩定達成個位數季增，產品組合亦優於第二季，且第三季匯率較第二季穩定，因此樂觀看待群光獲利表現，群光現金股利發放率今年已正式提升至八成，為穩定的高殖利率股。

