桃園、台南兩處社宅計990戶招租 月租金最低不到5千元

台南市「新都安居A」月租金最便宜不到5千元。（國家住都中心提供）

〔記者徐義平／台北報導〕第三季第二波中央社宅招租受理日期最後倒數，國家住宅及都市更新中心指出，本次招租社宅為桃園「慈文安居」及臺南「新都安居A」，合計有990戶，截至目前為止已收到超過1700件申請書，房產業者指出，若以收到申請書回推可招租戶數，平均中籤率不到6成。

國家住都中心表示，這次釋出招租的兩處社宅均配合內政部「婚育宅」政策，為新婚夫妻、育有0至6歲的學齡前子女的家庭保留戶數的20%。同時，住都中心提醒，想要申請的民眾可依規定備妥申請人全戶戶籍資料、家庭成員財產總歸戶清單及各類所得資料清單等文件，並至「安居好室入口網」（ https://www.socialhousing.tw ）辦理線上申請。

至於，兩處社宅各自招租戶數、租金以及地點，其中「慈文安居」鄰近桃園藝文特區、釋出288戶，每月租金含管理費為6220元起；另一處的「新都安居A」位於南台南副都心生活圈、釋出621戶，每月租金含管理費4630元起，兩處招租受理截至日期為14日，並預計在明年1月9日抽籤，中籤戶最快可在3月1日入住。

