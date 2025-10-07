台積電、輝達都上榜！外媒點名「5檔」在10月值得買進

《The Motley Fool》分析師點名5檔股票在10月值得買進，台積電在內。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕第四季正式到來，這是一個許多投資人檢視今年投資績效、同時開始思考2026年市場走向的時刻。此時，找出市場中仍被低估的股票、趁它們起漲前布局，顯得格外重要。投資媒體《The Motley Fool》分析師Keithen Drury表示，先別急著展望2026年，現在仍然有很多不錯的選擇，他挑選了「5檔」十月值得入手的股票，認為投資者最好盡快考慮這些股票，因為它們可能會在年底上漲。

1.NVIDIA（輝達）

輝達是近年表現最亮眼的人工智慧（AI）概念股之一。雖然2025年的漲幅不如2023年或2024年那麼驚人，但若管理層的市場預測成真，輝達依然有望穩坐AI龍頭寶座。輝達預估，全球資料中心的資本支出將從今年的6000億美元，增加至2030年的3兆至4兆美元。這樣的爆炸性成長勢必會帶來對輝達GPU的強勁需求。

如果這個預測實現，輝達的股票幾乎是非買不可。輝達與終端客戶緊密合作，能提前掌握訂單需求，以確保產能充足。投資人應該相信AI支出的上升趨勢，這使得輝達成為目前最值得立即買入的AI概念股之一。

2.台積電（TSMC）

與輝達並列受惠AI浪潮的另一巨頭，是台積電。輝達及其競爭對手並沒有自家晶圓廠，因此晶片生產都外包給像台積電這樣的代工廠。台積電已穩居全球晶圓代工龍頭，幾乎所有大型科技公司都是它的客戶。只要市場對更先進、更大量的晶片需求持續上升，台積電就仍是聰明的投資選擇。

分析師認為台積電在目前仍是極佳的買點，且隨著2026年資料中心支出計畫陸續公布，它的股價有望在2025年底再創佳績。

3.Alphabet（Google母公司）

這些AI巨額投資者之一，就是Alphabet。雖然Alphabet砸下重金建設AI基礎設施，但這些投入不僅僅是為了自家的生成式AI模型Gemini，它還將部分運算能力出租給企業客戶，藉由Google Cloud賺取穩定收入，抵銷龐大的資本支出。此外，Alphabet在生成式AI領域中已成為領頭羊，並將AI功能整合進Google搜尋引擎中。雖然外界一度擔心它會被AI搜尋取代，但Alphabet的策略成功讓它維持領先地位。

Alphabet雖然尚未成為全球市值最大公司，但它的獲利能力僅次於沙烏地阿美。隨著市場重新評估其潛力，股價仍有上漲空間。

4.MercadoLibre（拉丁美洲電商巨頭）

分析師在AI浪潮之外最看好的股票之一就是MercadoLibre。這家公司是拉丁美洲的電商龍頭，同時也經營一個極具潛力的金融科技平台。由於拉丁美洲在電商與金融科技的發展落後美國，投資MercadoLibre相當於「回到過去投資Amazon或PayPal」。這是一個投資人早已知道會成功的產業，現在仍處於早期成長階段。

MercadoLibre長年表現亮眼，但它的未來更具吸引力。拉美市場的人口遠超美國，代表潛在客群龐大、成長空間仍廣，這使得該股在目前仍是值得長期持有的投資標的。

5.The Trade Desk（廣告科技平台）

今年對The Trade Desk來說並不好過。它的股價距離歷史高點下跌超過65%，主因是外界認為其成長放緩。公司在將客戶從舊平台轉移至新AI驅動平台的過程中，流失了一部分客戶。不過，The Trade Desk正在調整策略，並希望將第三季營收增速推升至管理層預估的14%以上。雖然仍需時間驗證，但該公司在廣告技術領域有著長期成功紀錄，且市場潛力依舊龐大。分析師認為，投資人應該給它一個機會，押注2026年前的強勁反彈。

