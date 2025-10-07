勞動部放寬勞工再充電計畫 助勞工、企業對抗美關稅衝擊

為了協助勞工、雇主對抗關稅衝擊，勞動部宣布推出「減班休息勞工再充電計畫」，勞動力發展署訓練發展組組長葉良琪說明實施細節。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國關稅衝擊下，減班休息（無薪假）人數續增，為了協助勞工、雇主對抗關稅衝擊，勞動部宣布針對原「充電再出發訓練計畫」進一步放寬，推出「減班休息勞工再充電計畫」，只要是減班休息勞工，即使不符合「僱用安定措施」公告適用的行業，也可以參與訓練並依據減班前後的薪資差額申請訓練津貼，每月最高補助1萬7210元；即使是沒有薪資差額的勞工，也可申請12小時訓練津貼，每月最高2280元。相關放寬規定回溯至114年8月1日起適用。

勞動部指出，為了讓受減班影響的勞工善用空檔時間提升專業能力，本次放寬「勞工應於減班時段參訓」的限制，勞工只要在企業實施減班期間內的空檔時間，均可參加勞動部勞動力發展署所屬各分署自辦及委辦的在職訓練課程、勞動力發展數位服務平台提供的各類數位課程，或其他經專案認定的課程，只要勞工來上課，就可請領每小時190元的訓練津貼。

其次，再充電計畫提供企業最高350萬元的訓練費用補助，原本規定企業辦理訓練課程需至少5人以上才能開班，考量中小企業及採輪班制企業的需求，也取消最低開班人數限制，讓企業規劃辦理訓練課程更具彈性。

勞動力發展署訓練發展組組長葉良琪指出，勞工若受僱於「僱用安定措施」公告適用的行業，除了可申請薪資差額最高7成的薪資補貼外，若同時參加再充電計畫訓練課程，還可以合併申請訓練津貼，讓薪資差額全數補足。

葉良琪舉例，勞工減班前平均月投保薪資為4萬2000元，減班後薪資為3萬2000元，減班前後的薪資差額為1萬元，若受僱於符合「僱用安定措施」適用行業，最高可申請7000元薪資差額補貼，若該勞工同時參加「再充電計畫」，還能依實際參訓時數申請最高3000元的訓練津貼。換言之，該勞工因減班休息短少的薪資，透過勞動部的薪資差額補助和訓練津貼，可以全數補足。

