66歲高管改不掉「1習慣」跌入退休陷阱 僅1年慘燒60萬養老金

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名66歲企業高管，在退休後加入攝影社團，原本為退休後可以悠閒享受攝影生活，卻因過去在公司「可靠領導者」的習慣，讓他會在各種場合主動請客支付費用，一年內就讓他積蓄減少超過300萬日圓（約新台幣60萬元），直到朋友一次誤傳訊息，才讓他驚覺自己早已成為社團眼中的「行動錢包」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，現年66歲的佐藤信夫（化名）曾在企業擔任銷售部長，擁有2800萬日圓（約新台幣560萬元）的存款養老，1年前退休時，他投入長期憧憬的攝影，加入地方攝影社團，透過鏡頭看街景與生活帶來新鮮感，也藉此緩解退休孤單。此外，他也發揮了在公司培養的統籌能力，主動承擔拍攝會、攝影旅行安排及聚會籌辦。久而久之，他漸漸成為社團中不可或缺的人物。

然而，好景不長，他在社團活動中延續過去「可靠領導者」的習慣，頻繁支付餐費、交通及攝影器材費用，朋友也逐漸習慣由他承擔費用。直到某天，佐藤先生經歷了一件令他震驚的事。

一次攝影旅行結束後的夜晚，他的手機收到LINE通知，攝影群組中出現一則訊息。雖然訊息很快被刪除，但佐藤仍看到了誤發的內容，寫著「下次聚會去這家店怎麼樣？佐藤先生又會付錢吧，真是幫大忙了。」雖然傳訊息地人假裝沒事，但對佐藤來說，這已足夠。他開始意識到，自己或許在不知不覺中被視作「錢包」。

佐藤回顧退休後支出，表示雖然夫妻兩人月領退休年金合計26萬日圓，房貸已清，生活本應可維持，但實際上卻在無形中花掉大量存款，一年內就減少超過300萬日圓，讓他自嘲「因為被依賴而得意忘形，結果被利用了，真是愚蠢。」

同時，他也反思，自己從公司時期開始奢侈付出的背後，其實是渴望「被需要、被認可」。退休後失去角色的他，這種感覺比什麼都重要。佐藤指出，退休後最大的變化是收入驟減。年金通常遠不及過去的收入，但如果為了滿足慾望或孤獨感而頻頻花錢，老後退休資金很快就會消耗殆盡。

佐藤的故事提醒退休族，收入減少後的心理滿足與慾望可能暗中消耗財務保障，唯有謹慎規劃支出，才能真正安享晚年。

