台股再創新高，新台幣貶翻升、盤中震盪逾2角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕連假期間，受到日本與歐洲政治疑慮影響，日圓、歐元走弱，美元指數大舉反彈，使新台幣兌美元匯率早盤一度重貶逾1角，貶破30.5元關卡，惟台股隨美股續創新高，外資熱錢匯入，帶動匯價由貶轉升，中午暫時收在30.395元、升值2.3分，台北外匯經紀公司成交量6.29億美元。

中秋連假期間，日本選出了首位女性首相高市早苗，因其主張延續前首相安倍晉三寬鬆貨幣政策，日圓兌美元匯率應聲貶破150大關，而法國新政府宣告總辭，歐元與法國股市走跌，美元指數大漲破98。

新台幣匯價一早反應美元走勢，以30.46元、貶值4.2分開出，最低下探至30.55元，重貶1.32角，隨後一路走高，並在10點過後由貶轉升，最高升底30.34元、勁揚7.8分，盤中震盪超過2角。

台股則是在AI投資熱潮下，受到美股連動早盤大漲逾400點，大盤指數飛越27000點，再度締造歷史紀錄。

匯銀人士指出，台股大漲、外資買超且匯入推動台幣持續攻高，不過主要亞幣除日圓貶至2個月新低，韓元也走弱，離岸人民幣一度貶破7.14兑1美元，台幣獨強不利出口商，不排除央行尾盤進行調節。

