輝達進駐北士科卡關 Cheap酸外商看了都嚇跑

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）有意在台北市北投士林科技園區T17、T18設立海外總部，但由於地上權、道路廢止問題，至今仍未達成三方都同意的解決方案，導致進駐計劃卡關，對此，網紅Cheap撰文指出，北市府「公務員怕背鍋、領導階層怕責任」，中央政府則「神隱」，這樣的投資環境外商看了都嚇跑，簡直是「宇宙霹靂無敵大的國際笑話」。

Cheap在臉書發文表示，輝達是全球市值最高的公司，是地表最強的AI算力供應商，輝達的進駐將帶來大量跟AI、半導體、雲端運算、資料中心有關的超高技術職位，加速台灣的產業升級、打造AI產業聚落，但現在卻卡在合約條文。

文中指出，輝達想要北士科的T17、T18做總部，目前這兩塊地的地上權由新光人壽持有，依合約規定「建物蓋好才能把地上權轉讓給別人」，輝達希望自行興建總部，新壽則表態願意直接出售地上權，北市府卻以「擔心外界質疑圖利」為由，遲遲未拍板通關；另外，輝達也提出，希望廢除T17、T18中間道路，整併為完整基地，同樣遭北市府以「程序風險」駁回。

Cheap質疑，北市府若是覺得符合「重大公共利益」，是可以依法調整的，但官員卻選擇避責，因為「怕出事、怕上新聞、怕議員質詢」，簡單來說就是「公務員怕背鍋」，加上「領導者怕責任」。

Cheap也提到，中央這時候應該出來協調，並點名總統、院長、經濟部長、在地立委吳思瑤「好像穿了隱形斗篷」，認為中央應出面說明「地上權轉讓不是圖利，只要符合公共利益與程序就OK」。

