質疑新壽與輝達簽訂MOU手法 游淑慧：北市府應直接與輝達對口

游淑慧今發文指出，北市府應有魄力直接與輝達對口，協助輝達所需要的用地取得，別再由新壽從中操作。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕輝達屬意北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地來設立海外總部，但因擁有地上權的新光人壽和北市府互不同意對方的解決方案，導致輝達進駐卡關。台北市議員游淑慧今（7日）發文指出，北市府應有魄力直接與輝達對口，協助輝達所需要的用地取得，別再由新壽從中操作。

游淑慧提到，她在今年5月聽到輝達執行長黃仁勳宣布與現有地主談好要移轉租約給輝達，當時她就質疑，新壽憑什麼沒有經過北市府的同意，就單方面違反BOT契約的承諾。游淑慧指出，按照新壽跟北市府的契約，土地租約是不能直接移轉，必須開發完成、取得始照，才能全部或一部轉移，這過程也要經過真正的地主，也就是北市府的同意。

游淑慧表示，當時黃仁勳此話一出，她就要求北市府去了解MOU（合作備忘錄）的簽訂狀況，後續市府告知「當時新壽以商業機密為由，不肯透露內容給北市府」。游淑慧續指，而後一個月，她發現新壽並未積極與北市府配合，於是6月總質詢時，就提醒蔣萬安「西瓜可能砸了」，拖了數個月之後，就傳出新壽與輝達MOU破局。

游淑慧質疑新壽，在與輝達簽訂MOU之前，有沒有誠實告知BOT契約的相關規範？有沒有讓輝達充分了解新壽無權直接移轉土地租約？還是先用欺瞞方式、以土地租約移轉誘使輝達簽訂MOU，再挾輝達企圖霸王硬上弓、情勒北市府？

游淑慧建議：「從今天開始，北市府應有魄力直接與輝達對口，協助輝達所需要的用地取得，莫再由新壽從中操作。」

