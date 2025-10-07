卓揆：與關稅有關的減班休息310家、7千多人 提供薪資差額補助

行政院長卓榮泰今在立院院會答詢指出，最新減班休息是398家、8505人，其中和關稅有關的是310家、7千多人。（記者劉信德攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕美國關稅與匯率波動衝擊來勢洶洶，製造業勞工首當其衝，立法院會今天進行施政總質詢，民眾黨立委林國成關切關稅衝擊造成的失業及無薪假（減班休息），有什麼因應之道？行政院長卓榮泰說，最新減班休息是398家、8505人，其中與關稅有關的是310家、7千多人。

卓揆指出，勞動部對於減班休息有提出強化版的安定就業輔導計畫，相關計畫有很多種，都持續在監測和協助，對減班休息也有薪資差額的補助。

請繼續往下閱讀...

勞動部長洪申翰說明，從關稅談判以來，國際貿易情勢的不確定，讓一些產業有些不確定感，勞動部一直非常關注，減班休息不是真的無薪假，也要支付最低工資，勞動部全力協助減班休息的勞工，不希望他落入失業或被解雇，因為裡面有蠻多是中高齡的勞工，若失業或被解雇要再去轉業，會比較辛苦。

洪申翰說，勞動部提出強化版的就業安定措施，薪資補貼從過去的3成提高到5成，以前過去只有3個行業，現在擴大到9個行業，希望把經濟安全的網子築得更大、更密，給予更多協助。

