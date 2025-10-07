粉絲快衝！藏壽司最後一波滿額贈「吉伊卡哇」壽司盤

「吉伊卡哇」粉絲快來看！藏壽司ｘ「吉伊卡哇」滿額贈活動10月14日衝最後一波，推出４款限量「壽司盤」，只要單筆消費滿 800 元，並完成指定社群互動，就能帶回家。（藏壽司提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕「吉伊卡哇」粉絲快來看！藏壽司ｘ「吉伊卡哇」滿額贈活動10月14日衝最後一波，推出４款限量「壽司盤」，只要單筆消費滿 800 元，並完成指定社群互動，就能帶回家。

藏壽司推出「吉伊卡哇」滿額贈活動迎來最終回壓軸登場！第3波特別推出 4 款日式和風設計「壽司盤」，巧妙融入藏壽司經典元素，不論是扭蛋機、人氣餐點或專屬氛圍，都躍上盤面化身可愛裝飾，宛如把藏壽司樂園搬到餐桌上。

盤面主角當然少不了吉伊卡哇、小八貓、兔兔等人氣角色，更有 7 大角色齊聚的豪華款式，不論盛裝哪種料理，都能瞬間點亮心情，讓用餐時刻可愛爆表！

10 月 14日起，在全台藏壽司只要單筆消費滿 800 元，加入藏壽司官方 LINE 好友，並追蹤藏壽司 Facebook 或 Instagram，就能把「吉伊卡哇」壽司盤帶回家，送完為止。

