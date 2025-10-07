輝達總部卡關 財經網紅：急的是新壽 新壽：已備妥資金可依約執行原有開發計畫

有關輝達總部卡關，財經網紅指出，現急的是新壽，而新壽則表示，已備妥資金可依約執行原有開發計畫。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕輝達台灣總部有意落腳北士科T17、T18基地，但地上權2021年已由新光人壽取得，目前尚未有新壽、輝達和北市府三方都同意的解套方案出爐，因此面臨卡關。有網紅指輝達黃仁勳不會因為喬不攏就不在台灣蓋總部，現在急的人反而是新光人壽。但新壽先前表明，已準備充裕資金，可依約執行原有開發計畫方案。

新光人壽上週五的聲明即指出，在地上權不移轉的情況下，也可依約執行原有開發計畫方案，強調先前即已準備充裕資金，依本案地上權契約積極執行本案的開發計畫，並配合AI產業的興起而調整建築設計，待未來建物興建完成後，將可提供優質的租賃及管理服務予有租賃需求的所有科技廠商，有助於形塑未來新興科技產業聚落，此符合北市府「引進民間資源、滿足產業需求、促進園區發展」的招商本意。

請繼續往下閱讀...

而目前新壽已就直接移轉地上權和輝達達成共識，待北市府同意後即可辦理。新壽強調，本方案並無違反法令疑慮，北市府實可基於重大公共利益、民法情事變更原則等考量，免除本案地上權契約的轉讓限制，並回歸適用上述地上權辦法的規定辦理。

而北市府屬意的合意解約，因北市府提出的合意終止條件，並未涵括新光人壽未來的預期收益，新壽認為有損新光人壽的股東及保戶權益，因此無法接受；而依照契約由新光人壽將建物興建完成後再移轉給輝達，則未獲輝達同意。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法