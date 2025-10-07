金價飆3977美元！台銀黃金存摺每公克驚見3916元天價。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕逾430萬存戶嗨，隨著國際金價狂飆，週二每盎司來到3977.45美元，再刷新天價，受此激勵，台銀黃金存摺今開盤掛出每公克新台幣3916元新高價。

隨美國聯邦政府關門風波發酵，市場不安情緒加劇，華爾街大多頭Yardeni Research總裁兼首席投資策略師亞德尼（Ed Yardeni）表示，今年黃金利多，是市場上表現最好的資產之一，在各國持續購買黃金等因素的帶動下，這波強勁的漲勢預計還會持續個幾年，最終將金價在2030年前推上每盎司1萬美元。

在利多激勵下，週二黃金現貨以每盎司3961.05美元開出，一度飆至3977.45美元，刷新天價，截至台北時間，11點18分，報3969.33美元，漲8.28美元。

在國際金價飆至天價，逼近每盎司4000美元下，台銀黃金存摺也跟著飆高，週二開盤掛出每公克新台幣3916元新高價，截至11點22分，報3897元。

根據台銀於中秋連假前發布的國際金市月報指出，9月全月因美國就業與各項經濟數據持續疲弱，市場對美聯儲睽違9個月後再度展開寬鬆政策高度樂觀，同時中東與俄烏地緣政治局勢惡化，疊加日本、法國政局動盪及美國政府關門危機等因子，金價在降息與避險利多因素推動支撐下，多次續創歷史新高最終突破3800美元關卡，全月大漲逾11%，年度漲勢更逾45%。

台銀表示，雖強勢格局帶動金價各均線持續多頭排列，然而技術指標呈現過熱超買，10月後續須提防若降息預期受阻礙，或市場避險因子部分消退，恐令金價出現技術性回檔測試下方支撐。

台銀預測短、中期支撐為3790美元、3715美元與3680美元，上檔反壓為3900美元、3930美元及3980美元。

