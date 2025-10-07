焦點股》華邦電：AI推升記憶體價格漲 集團開趴同慶

華邦電受惠AI推升記憶體價格漲，股價飆漲。 （記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠AI需求，DRAM及快閃記憶體價格皆看漲，記憶體廠華邦電（2344）成為市場追捧焦點，今股價強勢攻上漲停，達42.65元、上漲3.85元，創24年半以來新高價，截至10點43分，成交量逾26萬張、漲停委買張數逾5.6萬張。10月以來短短4個交易日，股價漲幅超過2成。大股東華新（1605）、以及集團轉投資的封測廠華東（8110）也同步爆量拉漲停，成交量皆逾10萬張。

10月以來，外資買超華邦電4萬2752張、投信買超3萬3540張、自營商買超2萬2011張，合計9萬8303張，外資持股比達20.25%，三大法人大買，帶動華邦電股價節節高升。

受惠記憶體價格上漲，華邦電8月自結淨利為7.22億元，較去年同期增長逾8倍，每股稅後盈餘0.16元，為連續虧損3季之後，轉為單月獲利。法人預估華邦電今年下半年可望逐季獲利，明年在大廠轉專注生產AI相關記憶體下，華邦電生產DDR3、DDR4仍將受惠。

