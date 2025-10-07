焦點股》撼訊：雙引擎前景佳 帶量衝半根漲停

撼訊聚焦AI工作站與邊緣應用，相關專案已開始挹注營收，下半年有望放量。（撼訊提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕板卡廠撼訊（6150）受惠於顯卡主業逐步回溫，加上該公司正在同步推進邊緣AI（Edge AI）與循環經濟兩大新引擎，營運前景備受市場看好，激勵買盤進場佈局，帶動今日盤中股價帶量大漲，一度攻上漲停，截至上午10時21分股價暫報88.6元，漲幅5.6%，成交量3895張。

撼訊近年透過耕耘鋰電池回收業務進行多角化發展，目前蘆竹廠已可再生鋰、鈷、鎳、金、銀等關鍵材料。值得注意的是，撼訊已成功切入日本松下電器（Panasonic）供應鏈，自第三季起逐步小量提供再生鋰原料，助攻客戶因應歐盟自2027年起要求電池必須含一定比例再生鋰的規範。

撼訊規劃後續將進一步鎖定東南亞與歐洲擴張，此外，集團研發的二氧化碳（CO₂）捕捉機有望於下半年小量出貨至日本、印尼，完善新事業領域，成為繼顯卡之外的第二成長曲線。本業方面，撼訊聚焦AI工作站與邊緣應用，支援多卡串聯，涵蓋金融交易、電商行銷、智慧製造等場景，相關專案已開始挹注營收，下半年有望放量。

