AI建設狂潮靠「借」撐起 ! 美雲端巨頭舉債擴張 外資警告「2風險」

〔財經頻道／綜合報導〕自從 ChatGPT 開啟現代人工智慧時代以來，全球前4大雲端服務商（CSP）亞馬遜、Google、微軟、Meta等陸續投入巨資，以推動人工智慧的蓬勃發展。但華爾街卻指出，越來越多的AI資料中心建設並非以「現金流」支撐，而是透過大量債務來融資，背後恐蘊含潛在的信用與利率風險。

對此，花旗集團分析師預測，超大規模企業在明年的人工智慧基礎設施上支出，將比先前預期更多，包括微軟、Alphabet、亞馬遜、甲骨文和 CoreWeave 在內的超大規模企業，明年將在基礎設施和其他資本貨物上投入4900億美元（約新台幣14.9兆元），高於此前估計的4200億美元（約新台幣12.7兆元）。

花旗指出，超大規模企業是全球規模最大、獲利能力最強的公司之一，這使得它們在過去幾年裡能夠倍增基礎設施支出，但即使是利潤豐厚的科技巨頭也無法獨自承擔如此規模的投資。值得注意的是，這些超大企業已經從現金流融資階段進入債務融資階段，隨之而來的是增量風險。

《彭博》報導，甲骨文在日前出售了價值180億美元（約新台幣5474億元）的債券，這是今年美國第二大債務交易。甲骨文在過去2個季度的支出都超過了收入，預計它將利用這筆債務來增加其雲端容量，以便能夠履行與 OpenAI 達成的為期5年、價值3000億美元（約新台幣9.1兆元）的交易。

花旗預計，由於雲端容量大幅增加，恐將耗資不斐，預計甲骨文的資本支出將在2027會計年度飆升至580億美元（約新台幣1.7兆元），幾乎是截至5月支出的3倍。

